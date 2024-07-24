Заварзин считает, что «Спартак» может уволить главного тренера в случае поражения в матче с «Химками»

По мнению экс-генерального директора «Спартака» Юрия Заварзина, в столичной команде могут произойти изменения в случае поражения в следующем туре.

Напомним, во втором туре «красно-белые» в гостях сыграют с «Химками», матч состоится 28 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

- «Спартаку» некуда отступать. Если «Спартак» сейчас «сгорит», то, думаю, в очередной раз могут поменять тренера. У них там постоянно чехарда, - передаёт слова Заварзина «Матч ТВ».

В первом туре «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Оренбурга», пропустив два безответных мяча.