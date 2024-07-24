Тихонов: «А стоит ли платить Соболеву зарплату, если он не тренируется?»

Лучший футболист России в 1996 году, Андрей Тихонов, прокомментировал ситуацию с Александром Соболевым, который отстранён от тренировок московского «Спартака». Как считает выступавший за московский клуб в прошлом футболист, в таком случае «Спартак» может даже не платить зарплату лишённому мотивации игроку:

- А стоит ли в таком случае платить зарплату, если игрок не тренируется? Не знаю, как все было на самом деле, но если так, как описано в прессе, то за что Соболеву платить деньги? - цитирует слова Тихонова «Спорт-экспресс».

Соболев выступает за московский «Спартак» с 2020 года.