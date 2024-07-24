Голкипер московского ЦСКА Илья Помазун отказал клубу из Российской премьер-лиги.

Как сообщает Metaratings, на игрока претендовал грозненский «Ахмат» Магомеда Адиева. Клуб вёл переговоры с представителями вратаря, однако с самим Ильёй консенсуса достичь не удалось.

Напомним, что Помазун в новом сезоне впервые за несколько лет не отправился в аренду в «Урал». «Шмели» вылетели по итогу прошлого сезона из РПЛ в Мелбет-Первую лигу. На данный момент Илья, уже успевший обрасти опытом, находится в резерве вратарей ЦСКА.

Ранее о будущем вратаря в самом расцвете сил высказался его агент Алексей Сафонов.