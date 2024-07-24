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Дьяков высказался о решении «Спартака» отстранить Соболева от тренировок

24 Июля 2024 • 20:34 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Виталий Дьяков, экс-игрок ряда российских команд, оценил решение «Спартака» отстранить от тренировок своего форварда Александра Соболева.

Напомним, в последние недели появляются много новостей на тему того, что нападающий близок к переходу в «Зенит». По данным СМИ, «Спартак» и клуб с берегов Невы не могут договориться о сумме компенсации за игрока. В итоге в столичной команде решили отстранить Соболева от тренировок с основным составом.

- Что касается отстранения Соболева от тренировок с основной командой «Спартака», то игрок уже мысленно в другой команде, поэтому, конечно, это правильное решение. Зачем держать такого футболиста? В коллективе должны находиться все те, кто хочет играть, - передаёт слова Дьякова «Чемпионат».

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