Московские ЦСКА и «Родина» практически согласовали переход 19-летнего Михаила Рядно.

Как сообщает Metaratings, молодой футболист отправится в клуб Мелбет-Первой лиги в рамках аренды без права выкупа. Срок соглашения составит один сезон.

«Родине» осталось решить вопрос с самим игроком», - добавляет источник.

В прошедшем футбольном сезоне Михаил провёл за армейский клуб пять матчей в Премьер-лиге. В них он отметился голом в ворота «Сочи» и ассистом в матче с «Локомотивом». Помимо того, Рядно провёл шесть игр в Кубке России и участвовал в прошлогодней баталии с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России.