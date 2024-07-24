Рапопорт: «Фернандес не заиграл в «Зените» из-за травм»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт поделился своим мнением по поводу расставания Марио Фернандеса и питерского «Зенита». Он считает прошедший период карьеры футболиста не самым удачным, но нашёл объективное тому объяснение. По мнению Рапопорта, всё дело в многочисленных травмах, сопровождавших этот отрезок:

- В Петербурге Марио помешали раскрыться травмы: сначала одна, потом другая. Если бы игрок был здоров, он бы сейчас стабильно играл. Фернандес выиграл бы конкуренцию по своим качествам, по своему опыту. Но не позволило здоровье, - считает Рапопорт, слова которого цитирует РБ Спорт.

Марио отыграл всего лишь один сезон в питерском клубе.