Экс-форвард московского «Локомотива» Саид Хамулич обрёл новый клуб. Босниец перебрался в польский «Видзев», что базируется в городе Лодзь. «Тулуза» отдала своего футболиста в годичную аренду с опцией выкупа.

Хамуличу 23 года. Напомним, что этой весной форвард пребывал в столичном «Локо», однако игровой практикой наделён в команде он не был от слова совсем, сыграв всего лишь 15 минут за всю весну и во всех официальных турнирах.

Принадлежат права на Саида «Тулузе», контракт форварда с французским клубом Лиги 1 действует ещё три года. «Видзев» выступает в сильнейшем польском футбольном дивизионе.