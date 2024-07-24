Российский и казахстанский полузащитник Александр Зуев стал игроком костанайского клуба «Тобол». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Зуеву 28 лет, футболист подписал контракт с новой командой до конца 2025 календарного года. В «Тобол» он перебрался в статусе свободного агента, минувшей весной Александр играл в Мелбет-Первой лиге, защищая цвета тульского «Арсенала».

Отметим, что родился Зуев в Костанае, однако азам футбола учился в московских «Чертаново» и «Спартаке». На протяжении взрослой карьеры выступал в «Спартаке», «Крыльях Советов», «Рубине», «Химках» и ряде других команд.