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Махачкалинское «Динамо» пополнилось словенским легионером официально

24 Июля 2024 • 19:40 Комментировать

Молодой словенский защитник Ян Дапо пополнил состав дебютанта Российской премьер-лиги – махачкалинское «Динамо». О трансфере объявила пресс-служба клуба из столицы Дагестана.

Дапо всего 21 год, словенец перебрался в «Динамо» из «Домжале», подписав контракт сроком на четыре года. Его основное амплуа – левый защитник. По информации портала Transfermarkt, сделка обошла динамовцам Махачкалы в 300 тыс. евро.

«Динамо», напомним, вышло в РПЛ со второго места по итогу прошлого сезона Мелбет-Первой лиги. В первом туре махачкалинцы поделили очки на выезде с подмосковными «Химками», сыграв вничью – 1:1.

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