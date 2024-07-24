Тихонов предположил, почему «Спартак» купил Виллиана Жозе

Андрей Тихонов, экс-игрок и тренер «Спартака», высказался о новичке столичной команды Виллиане Жозе.

- Не хочу обсуждать внутреннюю кухню. Я, как и вы, знаю из прессы, что у него лишний вес. Думаю, что «Спартак» покупал этого нападающего, потому что руководство знало, что Соболев намерен уйти. А возможно, хотели повысить конкуренцию, - передаёт слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Виллиан пополнил состав «красно-белых» в летнее межсезонье, до этого он выступал в Испании за «Реал Сосьедад» и «Бетис». Бразилец пока не выходил на поле в составе «Спартака» - на игру первого тура против «Оренбурга» футболист с командой не летал.