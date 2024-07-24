Агент Чистякова: «Дмитрий будет бороться за место в составе, он не намерен уходить из «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков не планирует покидать команду, игрок хочет бороться за место в составе. Об этом сообщил Андрей Талаев, агент 30-летнего футболиста.

Напомним, в прошлом сезоне защитник на правах аренды выступал за «Сочи». Контракт футболиста с клубом с берегов Невы действует до 2025 года.

- Цель Димы? Бороться за место в составе. Он не намерен уходить и хочет оставаться в «Зените», - передаёт слова агента «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Чистяков 15 раз появлялся на поле в составе сочинской команды во всех турнирах, но не отметился голами и ассистами.