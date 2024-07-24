Марио Фернандес записал прощальное обращение после ухода из «Зенита»

Сегодня стало известно, что Марио Фернандес больше не будет выступать за клуб с берегов Невы. «Зенит» принял решение прекратить сотрудничество с 33-летним футболистом.

Бразилец записал прощальное видео, которое опубликовано в социальных сетях «Зенита».

- Привет, ребята, как дела? Как вы знаете, я ухожу из «Зенита», но хочу поблагодарить всех: клуб, игроков, сотрудников, болельщиков за уважение и поддержку. Обнимаю вас, и пусть Бог благословит вас, - сказал Фернандес.

По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Марио хотел получать в петербургском клубе зарплату в размере 2 млн евро в год, «Зенит» же был готов платить не более 1,5 млн, поэтому стороны прекратили сотрудничество.

Защитник провёл за «сине-бело-голубых» 18 матчей, но не отметился результативными действиями.