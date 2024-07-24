Бразильский защитник Марио Фернандес покидает питерский «Зенит», и редакции «Евро-Футбола» стало известно, почему. Оказывается, Марио затребовал себе гонорар в два миллиона евро ежегодно, в то время как питерский клуб был готов предложить «всего лишь» полтора миллиона, и это с учётом бонусов.

Марио такой расклад не устроил и теперь он подыскивает себе новый клуб. Им, как мы уже сообщали, может стать другой российский коллектив. Во всяком случае, агент Жорже Машаду, представляющий интересы экс-защитника Марио Фернандеса, ответил на вопрос о будущем своего клиента именно в таком духе - что его подопечный хочет остаться в России.