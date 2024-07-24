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Первый тренер Соболева вступился за него

24 Июля 2024 • 18:10 Комментировать

Московский «Спартак» отстранил от тренировок Александра Соболева, строптивый нападающий в очередной раз впал в немилость. Но есть и те, кто вступается за него - в частности, первый тренер Соболева Александр Горбунов. Он прямо заявил, что руководство клуба, дескать, поступило неправильно, пойдя на такой шаг.

- Руководство «Спартака» поступило неправильно, отстранив Соболева от тренировок. Им нужно как можно быстрее решить вопрос с переходом Александра в «Зенит». Кому польза от того, что Соболев не тренируется? - цитирует слова Горбунова РБ Спорт.

Напомним, что новый сезон российского чемпионата стартовал в минувшие выходные.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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