Кирьяков считает, что «Спартак» поступил правильно, отстранив Соболева от тренировок

По мнению известного российского специалиста Сергея Кирьякова, «красно-белые» поступили правильно в ситуации со своим нападающим Александром Соболевым.

Напомним, футболист в летнее межсезонье может перейти в «Зенит», клубы, по данным СМИ, не могут договориться о сумме компенсации за игрока. Ранее стало известно, что «Спартак» принял решение отстранить Соболева от тренировок с основным составом.

- Отстранение Соболева от тренировок с основной командой - это правильное решение со стороны «Спартака». По настрою игрока видно, что он всеми мыслями в другой команде. Поэтому лучше отстранить, чтобы не мешал, - передаёт слова Кирьякова «Чемпионат».