Бразильский игрок Маркиньос из венгерского «Ференцвароша» заинтересовал московский «Спартак», и это подтверждает агент 24-летнего игрока Тьяго Реджани в беседе с корреспондентом «Евро-Футбола».

- «Да, у Спартака есть к нему интерес. Это правда», - заявил агент.

В своей карьере Маркиньос, полное имя которого Жозе Маркос Коста Мартинес, успел поиграть также в болгарском «Ботеве», а также в бразильских клубах - «Атлетико Минейро» и печально памятном «Шапекоэнсе». Выступает на позиции полузащитника, за венгерский клуб он выступает с февраля 2022 года. Считается самым дорогим игроком венгерского чемпионата - 3,8 миллионов евро.