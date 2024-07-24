Бушманов: «Спартаку» надо продавать Соболева»

Бывший нападающий московских клубов «Спартак» и ЦСКА, автор гола в ворота «Барселоны» в знаменитом противостоянии 1992 года, Евгений Бушманов, прокомментировал потенциальный трансфер нападающего «красно-белых» в питерский «Зенит». Он считает, что «Спартаку» следует обязательно избавляться от Соболева:

- Если Соболев действительно не хочет играть в «Спартаке», то его нужно продавать. И вообще не важно куда. Но опять-таки мы не знаем точно, из-за чего конкретно отстранили Соболева от тренировок. Нужно дождаться более подробной информации, - цитирует слова Бушманова РБ Спорт.

Напомним, что в минувшие выходные прошёл первый тур нового сезона РПЛ.