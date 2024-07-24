Кечинов — о Тавареше: «Он причёской своей запомнился, а не игрой за «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался об уходе защитника «красно-белых» Томаша Тавареша.

Ранее стало известно, что ближайший сезон португалец проведет в аренде в австрийском ЛАСКе.

Кечинов заявил, что Тавареш ему ничем особо не запомнился, ведь провел мало игр за «Спартак».

«Скорее он прической своей запомнился, а не игрой за «Спартак», — приводит слова Кечинова Legalbet.

Тавареш выступает за «Спартак» с января 2023 года, перебравшись из «Бенфики». За это время он принял участие в 22 играх, забил один мяч и стал автором одной результативной передачи.

Контракт Тавареша со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет два миллиона евро.