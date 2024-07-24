«Спартак» следит за игроком сборной Швейцарии

Швейцарский полузащитник «Янг Бойз» Филип Угринич может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом рассказал автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин на YouTube-канале «Спартак Шоу».

По данным источника, «красно-белые» обращались к швейцарцам по 25-летнему футболисту. При этом отмечается, что Угринич не идет на первом месте в шорт-листе «Спартака».

Ранее сообщалось, что столичный клуб ведет переговоры по переходу вингера «Марселя» Луиса Энрике.

В прошлом сезоне Угринич появился на поле в 34 встречах с учетом всех турниров, забил семь голов и записал на свой счет шесть результативных передач.