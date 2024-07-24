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Коновалов: «Не нужно было раздувать этот конфликт, но Соболев всегда был неординарным парнем» эксклюзив

24 Июля 2024 • 16:30 Комментировать (1)
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с отстранением от тренировок с первой командой нападающего Александра Соболева.  

- Стало известно, что Соболева отстранили от работы с первой командой. Как воспринимаете такое решение тренерского штаба «Спартака»?

- Общественности ничего особо не объясняется. Но, видимо, этот шаг был принят не на пустом месте. Наверное, с Соболевым есть конфликт. Либо еще уже точно продают. Но я больше склоняюсь к первому варианту.

- За плохую игру с «Оренбургом» Соболеву пришлось извиняться перед командой. Он сказал, что все его мысли связаны с переходом в «Зенит». Что об этом думаете?

- Не знаю, почему Соболев посчитал, что плохо сыграл. На мой взгляд, он сыграл нормально, и ему не за что извиняться. Видимо, ситуация давит на него, поэтому он идет на такие непонятные решения.

- Мы больше не увидим Соболева в матче «Спартака»?

- В жизни все быстро меняется. Вопрос с переходом в «Зенит» затягивается. Я не стал бы заявлять, что Соболев больше не сыграет за «Спартак».

- Соболев перед сезоном наигрывался в состав, а сейчас заявляет, что хочет уйти в «Зенит». Как это воспринимаете?

- Надо исходить из того, что клубы пока не договорились о его переходе. А футболист начинает показывать свой характер. «Спартак» не будет отдавать его просто так и не пойдет на условия, которые предлагает «Зенит». 

- Если трансфер в «Зенит» не состоится, Соболеву все равно придется уйти из «Спартака» ввиду сложившейся ситуации?

- Считаю, что клуб многое сделал для этого футболиста. Соболев долгое время провел в «Спартаке». Надо с уважением относиться к болельщикам и клубу. Не нужно было раздувать этот конфликт. Но Соболев всегда был неординарным парнем. Даже конфликтным. Так что такое поведение в его стиле.

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- В РПЛ он найдет другую команду, если не сложится с «Зенитом»?

- Мне кажется, он пригодился бы любому клубу, кроме трех первых. Но не любой клуб потянет его финансовые условия.  

- Если Соболев уйдет, это будет чувствительно для «Спартака»?

- Когда Соболев в своей лучшей форме, то это заметная потеря. Тем более, кто сейчас мог бы его заменить? Купили Жозе, но никто не знает, сможет ли он вписаться в команду. На данный момент Соболев  - единственный нападающий хорошего уровня в команде.

- А «Зениту» вообще нужен Соболев за высокую цену, учитывая, что состав и так раздут?

- Это спорный вопрос. Может быть, поэтому питерцы и не хотят платить большие деньги. Непонятно, зачем «Зенит» вообще начал эту канитель, если прекрасно видел сумму отступных. Налицо конфликт интересов игрока и клуба, в котором он выступает. На игру футболиста эта ситуация очень влияет. Идет торговля, и Соболев думает уже не только о футболе.   

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Андрей Коновалов Александр Соболев ещё теги

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24 Июля 2024 в 16:58
Неординарный сорт говна)
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