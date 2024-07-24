Стало известно, где хочет продолжить карьеру Марио Фернандес

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы экс-защитника Марио Фернандеса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

— Марио благодарен «Зениту» за то время, которое он провел в клубе. Теперь будем смотреть варианты, но Фернандес хочет продолжить играть в России, — приводит слова агента Metaratings.

Сегодня, 24 июля, «Зенит» официально объявил о досрочном прекращении сотрудничества с 33-летним бразильцем.

В составе «сине-бело-голубых» Фернандес принял участие в 18 матчах, в которых не смог отметиться голевыми действиями.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет полтора миллиона евро.