Раскрыта сумма трансфера Маркиньоса в «Спартак»

Бразильский вингер «Ференцвароша» Маркиньос продолжит карьеру в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что «Спартак» перехватил 24-летнего бразильца у «Локомотива». По данным СМИ, важную роль в трансфере сыграл экс-наставник «Ференцвароша» Деян Станкович, возглавляющий в настоящее время «Спартак».

Как стало известно «Чемпионату», покупка Маркиньоса обойдется «красно-белым» в пять миллионов евро. По сведениям источника, «Локомотив» давал венграм четыре миллиона.

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в одном матче квалификации Лиги чемпионов, в котором оформил гол+пас.