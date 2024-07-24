Агент Луиса Энрике отреагировал на информацию о переговорах со «Спартаком»

Ренато Мартинес, один из агентов вингера «Марселя» Луиса Энрике, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе игрока в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» контактировали с 22-летним бразильцем.

— Насколько мне известно, «Спартак» не обращался в нашу компанию по этому игроку, я о таком не слышал, — заявил агент.

Трудовой договор Энрике с французским «Марселем» истекает следующим летом. Эксперты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильского игрока в восемь миллионов евро.