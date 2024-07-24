Станкович убедил Маркиньоса перейти в «Спартак»

Стало известно, почему бразильский вингер «Ференцвароша» Маркиньос выбрал «Спартак» вместо «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Спартак» перехватил 24-летнего футболиста у «Локомотива».

По информации «Чемпионата», «железнодорожники» уже согласовали трансфер Маркиньоса, однако после вмешательства в сделку главного тренера «Спартака» Деяна Станковича игрок изменил свое решение.

Напомним, до работы в России Станкович возглавлял венгерский «Ференцварош».

Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Маркиньоса в четыре миллиона евро.