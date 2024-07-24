Гаврилов: «Спартак» разочаровал в первом туре»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об игре «красно-белых» в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

«Честно говоря, «Спартак» разочаровал в первом туре. У него практически не было голевых моментов в Оренбурге, совсем никакой остроты в атаке», — цитирует Гаврилова Bobsoccer.

Напомним, встреча завершилась поражением «Спартака» от «Оренбурга» со счетом 0:2.

В рамках второго тура чемпионата России подопечные Деяна Станковича встретятся в гостях с «Химками». Матч между командами пройдет в воскресенье, 28 июля. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 15:00 по московскому времени.