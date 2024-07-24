Мостовой — о Соболеве: «Деньги решают всё»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок с командой.

— Дыма без огня не бывает. Это связано с его переходом в «Зенит», не просто же эти слухи были. Лишний раз убеждаюсь, что деньги решают все, — приводит слова Мостового Vprognoze.

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний Соболев был отстранен от тренировок с основой.

Действующий трудовой договор форварда со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в семь с половиной миллионов евро.