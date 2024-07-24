Нидерландский нападающий Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак».

Известный блогер Максим Никитин на YouTube-канале «Спартак Шоу» рассказал, что «красно-белые» готовы подписать новый трудовой договор с 32-летним Промесом, если игрок вернется в Россию до закрытия трансферного окна.

По данным источника, ближе к концу лета в Дубае состоится заседание по возможной экстрадиции Промеса на родину, и если нападающего не отправят в Нидерланды, то «Спартак» предложит ему контракт.

1 июля «Спартак» объявил о расставании с Промесом в связи с истечением срока контракта. За все время игрок провел в футболке «красно-белых» 235 матчей, забил 114 голов и сделал 58 результативных передач.