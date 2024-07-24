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«Спартак» подпишет Промеса при одном условии слухи

24 Июля 2024 • 15:29 Комментировать (1)
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Нидерландский нападающий Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак».

Известный блогер Максим Никитин на YouTube-канале «Спартак Шоу» рассказал, что «красно-белые» готовы подписать новый трудовой договор с 32-летним Промесом, если игрок вернется в Россию до закрытия трансферного окна.

По данным источника, ближе к концу лета в Дубае состоится заседание по возможной экстрадиции Промеса на родину, и если нападающего не отправят в Нидерланды, то «Спартак» предложит ему контракт.

1 июля «Спартак» объявил о расставании с Промесом в связи с истечением срока контракта. За все время игрок провел в футболке «красно-белых» 235 матчей, забил 114 голов и сделал 58 результативных передач.

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Комментарии (1) Все комментарии
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kalibr
24 Июля 2024 в 15:42
Промес истинный гладиатор (раб).
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