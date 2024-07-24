«Спартак» перехватил игрока у «Локомотива»

Бразильский вингер Маркиньос продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат!».

Напомним, 24-летний игрок должен был присоединиться к «Локомотиву».

По данным источника, «Спартак» перехватил Маркиньоса у «железнодорожников». Отмечается, что 23 июля венгерский «Ференцварош» объявил о расставании с футболистом.

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в одном матче квалификации Лиги чемпионов, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет четыре миллиона евро.