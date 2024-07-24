Кирьяков: Очевидно, что Соболев идёт в «Зенит» за деньгами

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«Почему Соболев хочет перейти в «Зенит»? Тут все очевидно — деньги», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Соболеву будет тяжело бороться в «Зените» с Матео Кассьеррой, но, скорее всего, он согласен сидеть на скамейке за большие деньги.

В текущем сезоне Соболев провел один матч в рамках чемпионата России и не отметился результативными действиями.

28 июля «Спартак» встретится в гостях с «Химками». Начало поединка запланировано на 15:00 по мск.