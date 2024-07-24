Арустамян поделился инсайдом о трансферном бюджете «Спартака»

Известный журналист и блогер Нобель Арустамян высказался о трансферном бюджете московского «Спартака».

«На прошлой программе у нас был Герман Ткаченко и утверждал, что трансферный бюджет «Спартака» — 50-70 млн евро. Я уточнял — это не так. Может, меня обманули. Но по моей информации бюджет намного меньше», — заявил Арустамян на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Журналист также отметил, что «Спартак» не готов платить за игроков больше 20 миллионов евро.

Текущим летом столичный клуб приобрел 32-летнего нападающего Виллиана Жозе.

28 июля «Спартак» встретится в гостях с «Химками» в рамках второго тура РПЛ, начало — в 15:00 по мск.