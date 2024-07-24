Раскрыты все трансферные цели «Спартака»

Стало известно, какие позиции планирует усилить московский «Спартак» в летнее трансферное окно.

Блогер Максим Никитин на YouTube-канале «Спартак Шоу» рассказал о том, что приоритетной целью «красно-белых» является покупка левого вингера. Дальше в рейтинге «Спартака» стоит покупка левого и центрального защитников, а наименее приоритетная позиция на данный момент — опорный полузащитник, отмечает источник.

Напомним, текущим летом «Спартак» приобрел только центрального форварда Виллиана Жозе. Однако в ближайшее время должен быть закрыт трансфер Эсекьеля Барко, который уже больше недели находится в Москве.

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