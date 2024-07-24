Московский «Спартак» может подписать бразильского вингера «Марселя» Луиса Энрике. Об этом рассказал блогер Максим Никитин на YouTube-канале «Спартак Шоу».

По сведениям источника, «красно-белые» уже контактировали с представителями 23-летнего футболиста. Однако отмечается, что стороны пока не пришли к соглашению.

22-летний Энрике принадлежит «Марселю» с 2020 года. За это время он принял участие в 73 матчах за французскую команду, отметился двумя забитыми голами и стал автором шести результативных передач.

Контракт Энрике с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.