Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему Соболева надо было раньше отстранить от работы с первой командой

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ситуации с отстранением нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой «красно-белых».

— Александра Соболева отстранили от работы с основной командой. Об этом объявил главный тренер Деян Станкович. Как воспринимаете такое решение?

— Я считаю, что это надо было делать раньше. Когда пошли разговоры о том, что есть переговоры с «Зенитом», игрок начал дергаться. Он уже нацелен уйти из команды. Не надо было его задерживать, а договариваться с руководством «Зенита». Нельзя препятствовать трансферу. Если футболист не хочет играть за клуб, толку от этого не будет. Это идет во вред микроклимату команды. Там есть нападающие и можно играть в разные варианты. Соболев – не такая фигура, что без него «Спартак» не сможет обойтись. Промес ушел, и проблем нет.

— Считаете, отстранение Соболева правильное?

— Да. Надо было это делать до начала чемпионата. Тогда играл бы другой нападающий и «Спартак» победил бы в «Оренбурге», потому что микроклимат был бы другой. А выпускать футболиста, который не хочет играть, неправильно. Он вообще был никакой. Игрой это назвать нельзя. В итоге «Спартак» потерял три очка. Это вина руководителей клуба, которые вовремя не приняли решение по этому вопросу. К тому же есть обойма форвардов, купили нового нападающего – Жозе. Эта позиция закрыта в команде. Зачем держать человека, который не хочет играть? Пусть теперь руководители «Спартака» определяются, куда деть Соболева.

— Мы больше не увидим Александра в матчах за «Спартак»?

— Нет. Тренер уже по нему определился. Это по его указке нападающего отстранили от тренировок с первой командой. Можно отправить Соболева в аренду, правда, это будут не те деньги. Но это уже бизнес. Соболев сейчас занимается бизнесом, а не футболом.

— Если Соболев уйдет, это будет чувствительно для «Спартака»? Новичок Жозе пока не может играть и занимается тем, что сбрасывает лишний вес. Остаются Мелёшин и Угальде.

— Этого достаточно. У этих двоих ребят есть шанс проявить себя, пока Жозе набирает кондиции. А уход Соболева пойдет только в плюс команде. Он не является определяющим футболистом. Это относится и к другим ребятам, которые считают, что они в «Спартаке» ведущие, к Зобнину, например. Он тоже еле ползает по полю.

— А «Зениту» вообще нужен Соболев за дорогую цену? Вряд ли он будет основным нападающим? Может, проще взять кого-то из молодых, на перспективу и недорогого?

— Это дело «Зенит. Семак – опытный тренер. Он видит, как использовать Соболева. Если Александр будет хотеть играть, он принесет пользу. Нужно желание футболиста. Соболев слабо умеет играть в футбол. Он умеет только использовать свои данные и мощь.

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Елена Григорьевская