Агент Помазуна: «Пришло время куда-то уйти»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Пришло время куда-то уйти. Или в аренду с правом выкупа. Но хотелось бы, чтобы уже как бы с другим клубом», — заявил Сафонов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Агент отметил, что Помазун не хочет сидеть в ЦСКА, как это делал на протяжении десяти лет Чепчугов.

Помазун является воспитанником «армейцев». Однако за основную команду 27-летний футболист сыграл всего десять раз, пропустил 11 мячей и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в два миллиона евро.