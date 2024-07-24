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Агент Помазуна: «Пришло время куда-то уйти»

24 Июля 2024 • 14:27 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
27.07 15:00

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Пришло время куда-то уйти. Или в аренду с правом выкупа. Но хотелось бы, чтобы уже как бы с другим клубом», — заявил Сафонов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Агент отметил, что Помазун не хочет сидеть в ЦСКА, как это делал на протяжении десяти лет Чепчугов.

Помазун является воспитанником «армейцев». Однако за основную команду 27-летний футболист сыграл всего десять раз, пропустил 11 мячей и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в два миллиона евро.

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