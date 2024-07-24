Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит»

Известный агент Алексей Сафонов поделился комментарием о возможном уходе форварда Александра Соболева из московского «Спартака».

«Мое мнение, что он уйдет, наверное, но что-то я сомневаюсь, что в «Зенит». Мне кажется, если уйдет, то куда-то в Европу», — сказал агент на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, ранее «Спартак» объявил, что 27-летний Соболев отстранен от тренировок с основной командой.

В первом матче нового сезона чемпионата России Соболев провел на поле 67 минут, но голевыми действиями не отметился.

28 июля «Спартак» проведет выездной поединок против «Химок». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.