Агент ответил, когда Тюкавин уедет в Европу

Алексей Сафонов, агент форварда столичного «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о том, когда его клиент будет готов уехать в Европу.

«Я думаю, вот этот сезон, если он отыграет, или зимой, или в следующем, то, конечно, надо уже», — заявил агент на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Тюкавин является воспитанником «Динамо». За основную команду 22-летний форвард провел 130 матчей, в которых забил 40 мячей и записал на свой счет 27 ассистов.

Действующий трудовой договор Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 16 миллионов евро.