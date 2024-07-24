Бразильский защитник Марио Фернандес покинул санкт-петербургский «Зенит» на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

Утверждается, что стороны разорвали трудовой договор по обоюдному согласию сторон.

«Сине-бело-голубые» благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни!» — написала пресс-служба клуба.

33-летний защитник выступал за «Зенит» с лета 2023 года. За это время он появился на поле в 18 встречах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в полтора миллиона евро.