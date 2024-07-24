Булыкин: Соболев плохо влияет на атмосферу в «Спартаке»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об отстранении форварда «Спартака» Александра Соболева от основной команды.

Эксперт заявил, что не удивлен такому исходу, ведь Соболев никак не может определиться со своим будущим.

«Соболев уже не об игре думает. Такой футболист, конечно, плохо влияет на атмосферу в команде», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

27-летний нападающий с первых минут вышел на поле в матче первого тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2), однако результативными действиями отметиться не смог.

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил об отстранении Соболева от тренировок с основной командой.