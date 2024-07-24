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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Матиас Перес — о голе «Спартаку»: Для меня любой забитый мяч — особенное событие

24 Июля 2024 • 13:33 Комментировать
Оренбург
2:0
Спартак Москва

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес рассказал, является ли гол в ворота «Спартака» особенным для него.

«Нет. У меня после каждого гола ощущения и празднования плюс-минус одинаковые», — приводит слова Переса «Чемпионат».

Футболист добавил, что он играет на позиции защитника, поэтому для него любой гол является особенным. Перес отметил, что ему не так важно, забивать «Спартаку» или «Ахмату».

Напомним, в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Оренбург» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:0.

В следующем туре подопечные Давида Деограсии примут у себя дома «Ахмат». Встреча пройдет 28 июля, начало — в 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй У «Реала» есть серьёзная проблема ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список
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Сегодня, 24 Июля
14:17 · Россия. Премьер-лига
Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, когда Тюкавин уедет в Европу
13:45 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес покинул «Зенит» официально
13:40 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Соболев плохо влияет на атмосферу в «Спартаке»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Матиас Перес — о голе «Спартаку»: Для меня любой забитый мяч — особенное событие
13:24 · Россия. Премьер-лига
Кучаев — о требованиях Карпина: «Всё предельно ясно»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Матиас Перес выделил самого опасного форварда в РПЛ
13:13 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» сделал официальное предложение по Дркушичу
13:05 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «В «Спартаке» не любят таких, как Джикия и Соболев»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Прудников отреагировал на отстранение Соболева
12:27 · Россия. Премьер-лига
Перес рассказал, что хочет спросить у Месси
12:20 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» Махачкала высказались о возможном переносе матча с «Пари НН»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Кечинов оценил шансы Соболева стать основным нападающим «Зенита»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Шнякин: «Зенит» решил ещё больнее уколоть «Спартак»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Соболев не первый, кто уходит из «Спартака»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Кечинов высказался о ситуации Соболева в «Спартаке»
11:41 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили важную новость о Клаудиньо
11:33 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» оценили шансы на чемпионство
11:21 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сгорел в Оренбурге, «Зенит» уничтожил «Крылья» в Самаре — итоги первого тура РПЛ
11:19 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о возможном подписании экс-защитника «Спартака»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Лучше Касильяса и Дзоффа: Яшин включён в топ-30 лучших игроков в истории футбола
11:04 · Россия. Премьер-лига
Гасилин нашёл для Шунина новое «Динамо»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Адамов назвал задачу «Ахмата» на сезон
10:47 · Россия. Премьер-лига
Бубнов считает, что уход Вендела будет проблемой для «Зенита»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Чалов выбирает между ЦСКА и ПАОКом 2
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