Матиас Перес — о голе «Спартаку»: Для меня любой забитый мяч — особенное событие

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес рассказал, является ли гол в ворота «Спартака» особенным для него.

«Нет. У меня после каждого гола ощущения и празднования плюс-минус одинаковые», — приводит слова Переса «Чемпионат».

Футболист добавил, что он играет на позиции защитника, поэтому для него любой гол является особенным. Перес отметил, что ему не так важно, забивать «Спартаку» или «Ахмату».

Напомним, в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Оренбург» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:0.

В следующем туре подопечные Давида Деограсии примут у себя дома «Ахмат». Встреча пройдет 28 июля, начало — в 17:30 по мск.