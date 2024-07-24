Кучаев — о требованиях Карпина: «Всё предельно ясно»

Хавбек «Ростова» Константин Кучаев ответил на вопрос, насколько ему понятны требования наставника команды Валерия Карпина.

— Все предельно ясно, просто. Относительно просто, потому что тебе объясняют, где и как ты должен находиться, но в то же время сложно, потому что это все ты должен выполнять и не терять концентрацию, — приводит слова Кучаева портал «РБ Спорт».

Напомним, Кучаев присоединился к «Ростову» текущим летом. В составе донской команды 26-летний хавбек появился на поле в одном матче чемпионата России и не отметился результативными действиями.

В стартовом матче РПЛ «Ростов» поделил очки с ЦСКА (0:0). Во втором туре команда Валерия Карпина встретится с «Крыльями Советов».