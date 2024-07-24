Матиас Перес выделил самого опасного форварда в РПЛ

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес ответил на вопрос, кого он считает самым опасным нападающим в чемпионате России.

«Наверное, Кассьерру. Играть против него сложнее всего», — заявил Перес «Чемпионату».

По мнению футболиста, сейчас колумбиец находится на пике карьеры и очень много забивает за «Зенит».

В текущем сезоне 27-летний Кассьерра принял участие в двух матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги Кассьерра стал лучшим бомбардиром, поразив сетку ворот соперников 21 раз.

Контракт колумбийца с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 млн евро.