«Рубин» сделал официальное предложение по Дркушичу

Защитник сборной Словении и футбольного клуба «Сочи» Ваня Дркушич может перейти в другой российский коллектив.

По данным журналистов Metaratings.ru, заинтересованность в переходе игрока проявляет казанский «Рубин». Клуб сделал официальное предложение южанам по трансферу словенца. В «Сочи» посчитали этот оффер недостаточным, а сам Дркушич рассчитывает перейти в более сильный клуб.

В минувшем сезоне защитник поучаствовал в 26 матчах, отметившись двумя забитыми мячами. Трудовое соглашение Дркушича рассчитано до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.