Камоцци: «В «Спартаке» не любят таких, как Джикия и Соболев»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о ситуации в стане «красно-белых».
«Ситуация Соболева, как и ситуация с Джикией, очень показательна. Кажется, кто-то в клубе боится таких харизматичных ребят, как Соболев и Джикия», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».
Напомним, что Джикия покинул «Спартак» после завершения минувшего сезона. У защитника истек срок действия трудового соглашения с «красно-белыми».
Соболев был отстранен от первой команды «Спартака» 23 июля. В прессе обсуждается потенциальный переход форварда в петербургский «Зенит».
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