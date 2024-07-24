Прудников отреагировал на отстранение Соболева

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Прудников высказался об отстранении нападающего «красно-белых» Александра Соболева от занятий с первой командой.
«В случае с Соболевым причина глубже, чем переговоры с «Зенитом». Возможно, его отстранили за то, что он не выполняет обязательства по контракту. У клуба есть на это право», - передает слова Прудникова Metaratings.ru.
За «народную команду» Соболев выступает с 2020 года. В общей сложности 27-летний нападающий провел 140 поединков, в которых отметился 58 забитыми мячами и 32 результативными передачами. Его ценник – 7,5 миллиона евро.
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