«Крылья Советов» за пять сезонов продали игроков на целую команду: Сколько заработал клуб с этих продаж

Самарский клуб всегда дарил российскому футболу хороших игроков, причём это было в разные времена. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить хотя бы Александра Анюкова, который транзитом через Самару перешёл в «Зенит». С тех пор мало что изменилось, и бывшие футболисты «Крыльев» усиливают топ-клубы российского футбола. Обратимся к следующим примерам.

Александр Соболев

Вокруг этого футболиста развернулись самые большие страсти в период предсезонной подготовки. Но, возможно, всего этого не было бы, не попадись на пути Александра самарский клуб. За «Крылья» он выступал с 2018 по 2020 год. В 42 матчах он отметился 19 голами. Согласитесь – неплохо. Как мы знаем, сейчас Соболев играет не последнюю роль в «Спартаке». Из Самары Александр ушёл в аренду с правом выкупа. Стоимость аренды составила 500 000 евро, в соглашении прописана сумма выкупа прав на футболиста по окончании сезона — 4 500 000 евро.

Антон Зиньковский

Схожий с Соболевым путь прошёл и Антон Зиньковский. За самарцев он выступал в период с 2019 по 2022 год. Он был ключевым полузащитником своей команды. Интересный факт, что до «Крыльев» он выступал в клубе «Чертаново», который играл в ПФЛ. Да, там он отличился, но стоит отдать должное и самарцам, которые его заметили. Зиньковский в 2022 году пошёл на повышение в «Спартак», где является твёрдым игроком основы. Сумма трансфера из Самары в Москву составила около 3,2 млн евро.

Иван Сергеев

Иван в Самаре смог полноценно заменить Александра Соболева. За «Крылья» Сергеев выступал в период с 2020 по 2021 год. Красноречива его статистика. В 57 матчах Иван забил 46 мячей. И не стоит делать скидку на то, что это был сезон в ФНЛ, там также не так-то просто забивать. И немудрено, что его ждало повышение. В роли купца выступил питерский «Зенит». Приобретение игрока стоило не более 3,7 млн евро, но при этом трансфер самарскому клубу составил 180 млн рублей, или приблизительно 2,14 млн евро.

Максим Глушенков

Пусть сейчас он получает много хейта в свой адрес, однако его игра может дать ответы на все вопросы. История его взаимоотношений с «Крыльями» была интересной. Два раза в Самаре он был в аренде – тогда права принадлежали «Спартаку». Затем он был выкуплен у «красно-белых». Затем Максим перешёл в «Локомотив» и в его составе в сезоне-2023/24 отдал 16 голевых передач и повторил рекорд Халка по количеству голевых передач в одном сезоне. За переход Максима в «Локомотив» «Крылья» получили 2,6 млн евро.

Сергей Пиняев

Молодой талант также через Самару оказался в московском «Локомотиве». Безусловно, в «Крыльях Советов» Пиняев оставил свой след. Интересно, что Сергей, как и Антон Зиньковский, пришёл в «Крылья» из «Чертаново». Играя за самарский клуб, Пиняев 6 ноября 2022 года забил свой пятый гол в чемпионатах России в возрасте 18 лет и 4 дней и установил новый рекорд турнира, превзойдя результат Дзагоева, который отметился пятым мячом в 18 лет и 96 дней. Далее Сергей перешёл в московский «Локомотив» за 2,6 млн евро.

Сколько же заработала команда с этих продаж

Если сложить сумму трансферов Соболева, Зиньковского, Сергеева, Глушенкова и Пиняева, то получим сумму в 14 200 000 евро.

Важно отметить, что в данный топ не попали:

Юрий Горшков в «Зенит» (2024/25) = 1,26 млн евро

Никита Салтыков в «Локомотив» (2024/25) = 350 тыс. евро

Владислав Сарвели в «Сочи» (2022/23) = 1,2 млн евро

Александр Коваленко в «Сочи» (2022/23) = 800 тыс. евро

Данил Пруцев в «Спартак» (2021/22) = 1,5 млн евро

Никита Чернов в «Спартак» (2021/22) = 110 тыс. евро

И даже сумма этих переходов составила около 5 млн евро. Менее, чем за пять лет, начиная отчёт значимых трансферов команды с сезона-2021/22 команда заработала на продаже около 20 млн евро.

Вот как думаете, если сейчас в «Крылья» внедрить этих пять игроков, то за какие места будет бороться самарский клуб?

Антон Карасевич