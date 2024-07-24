Перес рассказал, что хочет спросить у Месси

Аргентинский защитник Матиас Перес, выступающий в Российской премьер-лиге за «Оренбург», рассказал, какой вопрос задал бы звездному соотечественнику Лионелю Месси.

«Что бы у него спросил при встрече? Что ты почувствовал, когда выиграл Кубок мира?» - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что сборная Аргентины стала триумфатором чемпионата мира в 2022 году. В финальном поединке престижного турнира подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти победили национальную команду Франции. Месси был признан лучшим футболистом мундиаля в Катаре. На клубном уровне он играет за «Интер Майами».