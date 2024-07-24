В «Динамо» Махачкала высказались о возможном переносе матча с «Пари НН»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в беседе с журналистами высказался о возможном переносе поединка третьего тура Премьер-лиги против «Пари НН».

«Матч не могут перенести на другой стадион. Поле принято, стадион принят. Сегодня на арене идут тестовые мероприятия, связанные с приемом матча. Никаких проблем со стадионом нет», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Динамо» проводит дебютный сезон в Российской премьер-лиге. В стартовом туре махачкалинская команда на выезде сыграла против подмосковных «Химок». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.