Кечинов оценил шансы Соболева стать основным нападающим «Зенита»

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался относительно перспектив нападающего Александра Соболева в петербургском «Зените».
«Если переход состоится, то Соболев может выиграть конкуренцию за место в основе, но будет тяжело. Шансы у него будут, но воспользуется ли он ими, это мы посмотрим», - цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».
Во вторник, 23 июля, стало известно, что «Спартак» отстранил Александра от тренировок с основной командой.
«Красно-белые» неудачно стартовали в новом розыгрыше чемпионата России. В первом матче столичная команда уступила «Оренбургу» со счетом 0:2.
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