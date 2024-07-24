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Кечинов оценил шансы Соболева стать основным нападающим «Зенита»

24 Июля 2024 • 12:15 Комментировать

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался относительно перспектив нападающего Александра Соболева в петербургском «Зените».

«Если переход состоится, то Соболев может выиграть конкуренцию за место в основе, но будет тяжело. Шансы у него будут, но воспользуется ли он ими, это мы посмотрим», - цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

Во вторник, 23 июля, стало известно, что «Спартак» отстранил Александра от тренировок с основной командой.

«Красно-белые» неудачно стартовали в новом розыгрыше чемпионата России. В первом матче столичная команда уступила «Оренбургу» со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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