Шнякин: «Зенит» решил ещё больнее уколоть «Спартак»

«Соболев - классный нападающий. «Зенит» решил таким образом ещё сильнее, больнее уколоть. Типа мы не просто возьмём чемпионство и обойдём вас, но ещё и стараниями вашего нападающего», - передает слова комментатора «Чемпионат».