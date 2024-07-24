Шнякин: «Зенит» решил ещё больнее уколоть «Спартак»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о потенциальном переходе форварда московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Соболев - классный нападающий. «Зенит» решил таким образом ещё сильнее, больнее уколоть. Типа мы не просто возьмём чемпионство и обойдём вас, но ещё и стараниями вашего нападающего», - передает слова комментатора «Чемпионат».
Накануне было объявлено об отстранении Соболева от тренировок первой команды «Спартака». Срок трудового соглашения Александра с «красно-белыми» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 7,5 миллиона евро.
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