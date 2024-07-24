Гаврилов: «Соболев не первый, кто уходит из «Спартака»

Экс-футболист столичного «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о потенциальном трансфере форварда Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Соболев не первый и не последний, кто уходит из «Спартака». Пусть человек играет там, где ему нравится. Другой вопрос - будет ли Александр играть в «Зените». Там ему придётся биться за место», - передает слова Гаврилова «Чемпионат».
Ранее в прессе сообщалось, что Соболева отстранили от тренировок с основой «Спартака».
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Александр провел 27 поединков за «красно-белых», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.
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